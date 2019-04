Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 190419-382: Unbekannte flüchten mit gestohlenen Mobiltelefonen

Gummersbach (ots)

Zwei junge Männer haben am Donnerstag (18. April) aus einem Mobilfunkgeschäft an der Moltkestraße zwei ausgestellte Smartphones von der Diebstahlssicherung abgerissen und sind anschließend mit einem blauen VW Sharan geflüchtet. Gegen 11.40 Uhr hatten die beiden das Geschäft fluchtartig verlassen, nachdem sie die zwei Smartphones an sich genommen hatten. Ein Zeuge konnte noch erkennen, dass die Täter auf einem nahegelegenen Parkplatz an der Ecke Am Wehrenbeul / Karlstraße in einen blauen VW Sharan stiegen. Beide Männer werden auf etwa 17 - 19 Jahre und etwa 175 cm Größe geschätzt. Sie waren von schlanker Statur, vermutlich südländischer Herkunft und hatten beide dunkle, kurze Haare. Einer der Verdächtigen hatte ein auffälliges Muttermal unterhalb des linken Auges, trug eine schwarze Jogginghose sowie eine weiße Trainingsjacke mit bunten Streifen. Der andere war mit einer dunklen Jeans und einem roten Oberteil bekleidet. Hinweise zu den Personen oder dem blauen Sharan nimmt das Kriminalkommissariat in Gummersbach unter der Telefonnummer 02261 81990 entgegen. Sie können sich aber unter der Adresse poststelle.oberbergischer-kreis.polizei.nrw.de auch per E-Mail an die Polizei wenden.

