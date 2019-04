Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Verkehrsunfall mit schwer verletzter Fußgängerin in Großfastenrath

Wipperfürth (ots)

Am 19.04.2019 gegen 11:50 Uhr befuhr ein 53-jähriger Wuppertaler die Gemeindestraße in Wipperfürth-Großfastenrath. Aus bisher ungeklärter Ursache kam er mit seinem Wagen von der Fahrbahn ab und kollidierte dabei mit einer 20-jährigen Joggerin aus Schalksmühle, die dort unterwegs war. Die 20-jährige wurde schwer verletzt und mit einem Rettungshubschrauber in ein Klinikum geflogen. Der schwer beschädigte Wagen des Wuppertalers wurde zur Klärung der Unfallursache sichergestellt. Zudem wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Für den Zeitraum der Unfallaufnahme wurde die Straße für den Fahrzeugverkehr gesperrt.

