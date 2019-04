Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 190419-380: Drei Führerscheine nach Fahrten unter Alkohol sichergestellt

Hückeswagen, Gummersbach, Bergneustadt (ots)

Am Donnerstagabend (18. April) sowie am frühen Karfreitagmorgen hat die Polizei bei Verkehrskontrollen drei Führerscheine sichergestellt. In der Mühlenstraße in Hückeswagen war ein 46-jähriger Autofahrer aus Bergneustadt auf seinen Vordermann aufgefahren. Die hinzugerufene Polizeistreife konnte zwar keinen Schaden an den Autos finden, bemerkte jedoch bei dem 46-Jährigen eine deutliche Alkoholfahne. Ein Vortest zeigte einen Wert von nahezu 1,9 Promille an, so dass eine Blutprobenentnahme und die Sicherstellung des Führerscheins fällig war. Drei Stunden meldete ein Zeuge der Polizei einen Autofahrer, der auf der Westtangente in Gummersbach eine unsichere Fahrweise an den Tag legte. Der Zeuge fuhr hinter dem Wagen her, bis die Polizei ihn anhalten konnte. Der 39-jährige Fahrer aus Morsbach hatte ebenfalls zu tief ins Glas geschaut: Der Vortest zeigte fast 1,3 Promille an. Den letzten Führerschein kassierte die Polizei gegen 03.15 Uhr in Bergneustadt ein. Dort hatte die Polizei auf der Kölner Straße einen 26-Jährigen aus Reichshof angehalten. Nachdem einem Vortest von über 1,4 Promille war die Fahrt zu Ende und auch hier leitete die Polizei eine Blutprobenentnahme und ein Strafverfahren in die Wege.

