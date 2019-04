Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 190419-381: Motorradfahrer schwer verletzt

Radevormwald (ots)

Bei einer Kollision auf der Uelfe-Wuppertal-Straße hat ein 35-jähriger Motorradfahrer aus Wuppertal am Donnerstag (18. April) schwere Verletzungen erlitten. Der Mann war gegen 16.20 Uhr auf der Uelfe-Wuppertal-Straße in Richtung Innenstadt gefahren und an der Kreuzung mit der Uelfestraße mit dem Auto einer 57-jährigen Remscheiderin zusammengeprallt. Die Autofahrerin hatte aus Richtung Kaiserstraße kommend nach links in die Uelfestraße abbiegen wollen. Sie hatte sich mit einem weiteren entgegenkommenden Motorradfahrer, der vor dem Verunglückten fuhr, auf ein Abbiegemanöver verständigt, weil dieser seinerseits nach links in das Industriegebiet Mermbach abbiegen wollte.

