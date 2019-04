Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Innenstadt: Nach Schlägerei mit Polizei angelegt

Mannheim (ots)

Nach einer Schlägerei am späten Montagabend mussten Polizeibeamte die Situation vor Ort beruhigen - einer der Beteiligten wollte das allerdings nicht verstehen. Mehrere Männer im Alter von 30 bis 47 Jahren gerieten um kurz vor 23 Uhr in einer Gaststätte in Streit, welcher letztlich in Handgreiflichkeiten mündete. Die sechs alarmierten Beamten beruhigten die Situation in der Bar, sowie davor in S 3 schnell. Ein 47-Jähriger wollte sich allerdings nicht beruhigen, weshalb im neben einem Hausverbot durch den Gaststättenbetreiber auch einen Platzverweis durch die Uniformierten ausgesprochen wurde. Nachdem der Mann allerdings zweimalig zurückkehrte und beim dritten Mal üble Beleidigung gegen die Beamten aussprach, sollte der Betrunkene in Gewahrsam genommen werden. Dagegen widersetzte sich der 47-Jährige, sodass einer der Beamten leicht verletzt wurde. Nach der Festnahme setzte der Mann sein aggresives Verhalten fort. In der Dienststelle versuchte er die Uniformierten mittels Kopfstößen zu verletzen - was jedoch misslang. Als sich der Mann letztlich beruhigte, wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Er sieht nun einer Strafanzeige wegen Körperverletzung, Widerstands und tätlichen Angriff gegen Vollstreckungsbeamte entgegen.

