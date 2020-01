Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Lambsheim: Versuchter Aufbruch von Zigarettenautomat

Lambsheim (ots)

Am frühen Samstagmorgen, gegen 02:50 Uhr wurde in der Mühltorstraße/Gartenstraße in Lambsheim versucht ein Zigarettenautomat aufzusprengen. Bislang unbekannte Täter steckten offensichtlich Silvester-Böller in den Automaten und zündeten diesen an. Durch die Explosion der Böller wurde der Automat zwar erheblich beschädigt, entwendet wurde ersten Ermittlungen zufolge jedoch nichts. Die Schadenshöhe am Zigarettenautomat beläuft sich auf ca. 3500 Euro. Zeugen, die am 04.01.2020, gegen 02:50 Uhr im Bereich der Mühltorstraße verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten sich mit der Polizeiwache Maxdorf unter der Telefonnummer: 06237-9341100 oder per E-Mail an: pwmaxdorf@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

