Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Frankenthal - Bei Ladendiebstahl Waffen und Betäubungsmittel mitgeführt

Frankenthal (ots)

Ein Ladendetektiv eines Supermarkts in der Wormser Straße beobachtet am 03.01.2019, gegen 15:30 Uhr, zwei Jugendliche (14 und 15 Jahre) bei dem Diebstahl von Alkohol. Nachdem er diese gestellt hat, wird auch die Polizei verständigt. Bei der anschließenden Durchsuchung des 15-jährigen Beschuldigten finden die Beamten in dessen Bauchtasche ein Einhand- und zwei Taschenmesser. Bis zum Ende der Durchsuchung werden zudem noch Betäubungsmittel, eine Feinwaage und weitere Konsumutensilien aufgefunden. Neben dem Strafverfahren aufgrund des Ladendiebstahls erwarten den 15-Jährigen zusätzlich eine Anzeige aufgrund des Besitzes von Betäubungsmitteln sowie des Verstoßes gegen das Waffengesetz. Aufgrund des Alters der beiden Beschuldigten werden die Eltern verständigt und kommen vor Ort.

