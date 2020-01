Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Bobenheim-Roxheim - Alkoholisiert ein Fahrzeug geführt

Bobenheim-Roxheim (ots)

Im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle in der Wormser Landstraße in Bobenheim-Roxheim wird am 04.01.2019, gegen 02:50 Uhr, bei dem 53-jährigen Fahrzeugführer aus Worms Atemalkohol festgestellt. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest ergibt einen Wert von 0,64 Promille. Da auch die Beifahrerin alkoholisiert ist, wird der PKW vor Ort verschlossen abgestellt. Neben der Durchführung eines weiteren, gerichtsverwertbaren Atemalkoholtests werden auch die Fahrzeugschlüssel sichergestellt. Gegen den 53-Jährigen wird nun ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. Gemäß dem Bußgeldkatalog kommt auf ihn nun eine Strafe in Höhe 500EUR sowie ein Fahrverbot zu.

