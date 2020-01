Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Fahrt trotz voriger Einnahme von Amfetamin

Speyer (ots)

Am späten Freitagnachmittag geriet ein 23-jähriger Mann in Speyer in eine Verkehrskontrolle. Es ergab sich aufgrund verschiedenster Tests der Verdacht, dass der Fahrer unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stehen könnte. Ein durchgeführter Urintest verlief positiv auf Amfetamin. Die Weiterfahrt wurde dem jungen Fahrer untersagt und es wurde eine Blutprobe entnommen. Er muss mit einem Verfahren wegen einer Trunkenheitsfahrt rechnen.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Ludwigshafen

Pressestelle

Polizeiinspektion Speyer

Telefon: 06232-137-262 (oder -0)

E-Mail: pispeyer@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pd.ludwigshafen



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell