Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: (Böhl-Iggelheim) Autofahrer unter Cannabis-Einfluss

Böhl-Iggelheim (ots)

Am späten Donnerstagabend gegen 23:10 Uhr hat eine Streife der Polizeiinspektion Schifferstadt in der Langgasse einen 22-jährigen Autofahrer kontrolliert. Während der Kontrolle haben die Beamten drogentypische Ausfallerscheinungen festgestellt. Der Autofahrer räumte daraufhin direkt ein, dass er an Silvester Cannabis konsumiert habe und ein Urintest das auch bestätigen würde. Da er sich die Zeit für den Test daher sparen wollte, erklärte er sich gleich bereit eine Blutprobe entnehmen zu lassen. Die Polizisten brachten den 22-jährigen daher zur Dienststelle, wo seinem Wunsch entsprochen wurde. Ihn erwartet nun ein Ordnungswidrigkeitenverfahren. Außerdem ist die Führerscheinstelle über den Vorfall informiert worden.

Rückfragen bitte an:

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Schifferstadt

Telefon: 06235-495-209 (oder -0)

E-Mail: pischifferstadt@polizei.rlp.de

https://www.polizei.rlp.de



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell