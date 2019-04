Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Waldkirch: Täterfestnahme nach mehreren Versuchen des räuberischen Diebstahls in einer Bank

Freiburg (ots)

Bereits am Freitag, den 29.03.2019, kam es im Zeitraum von 06:00 bis 07:00 Uhr morgens zu drei versuchten räuberischen Erpressungen von Bargeld in einer Bank am Marktplatz in Waldkirch.

Hierbei bedrohte die 22jährige Tatverdächtige die Geschädigten jeweils mit einer Spritze, um das abgehobene Bargeld zu erlangen.

Die beiden männlichen Geschädigten (64 und 62 Jahre alt) konnten sich verbal zur Wehr setzen, wodurch es nicht zur Geldübergabe kam. Mit der weiblichen Geschädigten (44 Jahre alt) kam es zu einem Gerangel, bei dem sowohl Täterin als auch die Geschädigte zu Boden gingen und sich die Geschädigte leicht verletzte. Zu einer Geldübergabe kam es in diesem Fall ebenfalls nicht.

Die alkoholisierte Tatverdächtige konnte noch vor Ort durch eine Streife des Polizeireviers Waldkirch festgenommen werden. Die junge Frau ist bereits polizeilich in Erscheinung getreten im Bereich der Betäubungsmittelkriminalität.

