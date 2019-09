Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Wesel/Rees - Rollerfahrer verletzt (Pressemitteilung der Polizei Kleve)

Wesel (ots)

Zum Glück nur leicht verletzt wurde ein 43-jähriger Rollerfahrer am Donnerstagnachmittag, 26.09.2019. Der Reeser befuhr gegen 17:10 die Empeler Straße in Richtung Weseler Landstraße hinter einem schwarzen BMW mit Weseler Kennzeichen, als dieser in Höhe der dortigen Tankstelle ohne erkennbaren Grund bis zum Stillstand abbremste. Um eine Kollision zu vermeiden, führte der Rollerfahrer eine Vollbremsung durch und kam hierdurch zu Fall. Der BMW ist jedoch weiter gefahren und rechts in Richtung Emmerich auf die Weseler Landstraße abgebogen. Die Polizei Emmerich, Telefon 02822-7830, sucht nun den Fahrer des BMW sowie weitere Zeugen, die zum Unfallhergang Angaben machen können. (SI)

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Kleve

Pressestelle Polizei Kleve

Telefon: 02821 504 1111

E-Mail: pressestelle.kleve@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/kleve



Besuchen Sie uns auch auf Facebook und Twitter:

https://www.facebook.com/polizei.nrw.kle



https://twitter.com/polizei_nrw_kle

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell