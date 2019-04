Polizeiinspektion Stralsund

POL-HST: Fahrzeugführer ohne Fahrerlaubnis und unter dem Einfluss von Drogen festgestellt

Bergen auf Rügen (ots)

Am Montag, dem 29.04.2019 hielten Beamte vom Polizeihauptrevier Bergen gegen 08:50 Uhr in der Ruschwitzstraße in Bergen einen PKW Audi an und kontrollierten den Fahrzeugführer. Dabei stellte sich heraus, dass der 27-jährige Mann aus Samtens nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Außerdem bemerkten die Beamten bei dem Mann körperliche Auffälligkeiten, die auf einen zeitnahen Konsum von Betäubungsmitteln hindeuteten. Daraufhin wurde durch die Beamten eine Blutprobenentnahme angeordnet, die im Anschluss im Krankenhaus in Bergen durchgeführt wurde. Die Weiterfahrt wurde ihm untersagt. Er muss sich nun wegen des Verdachts des Fahrens ohne Fahrerlaubnis und des Führens eines Kraftfahrzeugs unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln verantworten. Auch die Führerscheinstelle erhielt Kenntnis von diesem Vorfall.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Polizeiinspektion Stralsund

Mathias Müller

Telefon: 03831/245-205

E-Mail: pressestelle-pi.stralsund@polizei.mv-regierung.de

Internet: http://www.polizei.mvnet.de

Twitter: https://twitter.com/Polizei_HST

Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiStralsund

Original-Content von: Polizeiinspektion Stralsund, übermittelt durch news aktuell