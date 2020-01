Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Unter Drogeneinfluss PKW geführt

Speyer (ots)

04.01.2019, 08:20 Uhr. Mit einem Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen des Führens eines Kraftfahrzeuges unter berauschenden Mitteln muss ein 52-jähriger Mann aus Speyer rechnen, der am Sonntagmorgen mit seinem PKW einer Verkehrskontrolle unterzogen wurde. Der PKW sollte zunächst nur aufgrund eines defekten Rücklichtes kontrolliert werden. Als die Verkehrskontrolle jedoch durchgeführt werden sollte, fiel der PKW-Fahrer auf, da er versuchte unter laut aufheulendem Motor dreimal rückwärts in eine ausreichend breite Parklücke einzuparken. Den Einparkversuch brach der Mann schließlich ab. Im Laufe der anschließenden Kontrolle konnten bei dem Fahrzeugführer Hinweise auf Drogeneinfluss festgestellt werden. Er gab an, Cannabis konsumiert zu haben. Die Weiterfahrt des Mannes wurde im Anschluss untersagt. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen.

