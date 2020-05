Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Gefährlicher Eingriff in Straßenverkehr- Randalierer wirft Fußplatte auf Fahrbahn

Herford (ots)

(sls) Nur durch die schnelle Reaktion von Autofahrern konnte am Montagabend (4.5.) verhindert werden, dass Fahrzeuge und Personen auf der Goebenstraße in Herford zu Schaden kamen. Ein 21-jähriger Herforder befand sich gegen 19.50 Uhr zu Fuß auf der Sophienstraße in Richtung Hansastraße. In Höhe der Kreuzung Goebenstraße warf er zunächst verschiedene Verkehrseinrichtungen zu Boden und nahm dann unvermittelt eine schwarze Fußplatte und schleuderte diese direkt auf die Fahrbahn. Nur durch die schnelle Gefahrenbremsung eines 21- jährigen Fahrzeugführers aus Löhne konnte ein Zusammenstoß mit der Platte und dadurch weiterer Schaden verhindert werden. Weitere Verkehrsteilnehmer mussten ebenfalls stark abbremsen. Bei der anschließenden Überprüfung des Herforders bestand der Verdacht, dass er unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand, so dass ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Aufgrund der weiterhin aufgeregten und unkontrollierbaren Verhaltens des Beschuldigten, wurde er zur Verhinderung weiterer Straftaten/Ordnungswidrigkeiten vorläufig in Gewahrsam genommen. Ihn erwartet jetzt ein Verfahren wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr.

