Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Einbruch in Möbelfabrik- Werkzeug als Diebesgut

Kirchlengern (ots)

(sls) In Kirchlengern kam es am vergangenen Wochenende (3.5.) zu einem Einbruch in eine Möbelfabrik im Obrock. In der Zeit von Samstagmittag bis Montagmorgen schlugen Unbekannte mit einem bisher unbekannten Gegenstand die Stahldrahtscheibe einer Zugangstür ein. Von dort gelangten sie in die Produktionshalle der Firma. Die Räumlichkeiten wurden von den Tätern und durchsucht und mehrere Werkzeuge entwendet. Hierbei handelte es sich um hochwertige Akkuschrauber, Ladegeräte und Ersatzakkus der Marken Makita und Bosch. Anschließend flüchteten die Täter, augenscheinlich wieder durch die Einstiegstür, in unbekannte Richtung. Die Kriminalpolizei Herford ist auf der Suche nach Zeugen, die Angaben zur Tat aber auch mögliche Angaben zum Verbleib des Diebesgutes machen können. Bitte melden sie sich unter der Telefonnummer 05221-8880.

