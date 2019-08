Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Polizeistation Braunlage: Verkehrsunfallflucht

Goslar (ots)

Am Donnerstag, dem 01.08.2019 parkt ein grüner PKW Renault Trafic aus Dessau, auf den Parklätzen links neben der Zufahrt zum Parkplatz des Aldi bzw. Edeka Markt in Braunlage ( Am Buchholzplatz ). Gegen 17.00 Uhr bemerkte der, im Fahrzeug sitzende Trafic Fahrer, wie ein weißer Klein Transporter vom Parkplatz kommend, rechts auf die Straße "Am Buchholzplatz" auffährt. Dabei streift der Transporter im Vorbeifahren den Trafic, so dass dieser im hinteren rechten Heckbereich beschädigt wird. Der Transporter Fahrer setzt im Anschluß seine Fahrt fort, ohne seinen gesetzlichen Pflichten Folge zu leisten. Er begeht somit den Straftatbestand der Verkehrsunfallflucht. Die Polizei Braunlage bittet Unfallzeugen um Hinweise zum verursachenden Fahrzeug.

i.A. Richter, POK

