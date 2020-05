Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Einbrüche am Mai-Wochenende- Täter dringen in Werkstatt und Wohnhaus ein

Rödinghausen (ots)

(sls) Am vergangenen Mai-Wochenende drangen unbekannte Täter in zwei Objekte in Rödinghausen ein. Am Trotzenburg wurden durch Unbekannte zwei Geräteschuppen auf einer Wiese aufgebrochen. Die Täter brachen die Türen auf und entwendeten aus einem der Schuppen einen Kompressor und aus dem zweiten verschiedene Werkzeuge wie Schleifmaschine, Schlagbohrhammer und Kreissäge im Wert von ca. 1850 Euro. Bei einem zweiten Einbruch drangen Unbekannte am Sonntagnachmittag (3.5.) durch Aufdrücken eines Fensters in eine Wohnung am Talweg ein. Aus dem Inneren der Wohnung wurde jedoch augenscheinlich nichts entwendet, da keine Wertgegenstände vorhanden waren. Die Kriminalpolizei Herford ermittelt in beiden Fällen und bittet Zeugen, die Hinweise zu den Einbrüchen geben können sich unter der Telefonnummer (05221-8880) zu melden.

