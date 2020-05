Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Unfallfluchten in Bünde- Fahrzeuge auf Parkplätze beschädigt

Bünde (ots)

(sls) In Bünde kam es am Dienstag (5.5.) in der Zeit von 10.30 Uhr bis 15.50 Uhr zu drei Verkehrsunfällen bei dem die Verursacher von der Unfallstelle flüchteten. Alle Unfallfluchten wurden auf Parkplätzen begangen. Auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes an der Lettow-Vorbeck-Straße wurde im Mittagszeitraum ein schwarzer Seat Alhambra an der Fahrertür beschädigt. Die Spurenlage lässt möglicher Weise auf den Zusammenstoß mit einer anderen Fahrzeugtür schließen lassen.

In der kurzen Zeit von 10.30 - 11.00 Uhr kam es an der Herforder Straße zu einer Beschädigung eines schwarzen Audi Q2. Dieser wurde auf dem Parkplatz eines Baumarktes an der linken hinteren Seite beschädigt, so dass ein Schaden von ca. 9.000 Euro entstand.

Auf dem Parkplatz einer Bücherei an der Eschstraße wurden durch den Fahrer eines dunkelgrauen Minis zwei Fahrräder beschädigt. Der Fahrer stieß beim rückwärtigen Ausparken gegen beide Fahrräder, so dass diese sich teilweise unter dem Pkw verkeilten. Der Fahrer des Pkw stieg nach dem Zusammenstoß aus, zog die Räder unter dem Heck hervor und legte diese etwas weiter entfernt ab. Anschließend entfernte sich der Verursacher mit seinem Mini von der Unfallstelle. Durch einen aufmerksamen Zeugen wurde das Kennzeichen des flüchtigen Fahrzeuges und eine gute Personenbeschreibung des Fahrers abgegeben. Die Ermittlungen an der Halteranschrift dauern noch an.

In allen Fällen ermittelt das Verkehrskommissariat wegen Unfallflucht und bittet weitere Zeugen, die Hinweise zu den Verursachern machen können, sich unter der Telefonnummer 05221-8880 zu melden.

