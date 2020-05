Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Unbekannte zertrümmern Pkw- Fahrzeug rundum beschädigt

Bünde (ots)

(sls) In der Nacht zu Mittwoch (6.5.) kam es in Bünde an der Ortstraße zu einer massiven Sachbeschädigung an einem Mercedes Vito. Der Benutzer hatte diesem am Dienstagabend gegen 19.00 Uhr am rechten Fahrbahnrand unbeschädigt abgestellt. Am Mittwochmorgen bemerkte eine Zeugin den völlig beschädigten Pkw. Unbekannte hatten alle Gläser der Beleuchtungseinrichtungen und auch den Kühlergrill komplett eingeschlagen. Neben den Scheibenwischern wurden auch die Außenspiegel abgebrochen. Weitere Beschädigungen entstanden durch das herausbrechen des Tankdeckels und die Kennzeichen (MI-ZE352) wurden ebenfalls entwendet. Anschließend flüchteten die Täter bislang unerkannt vom Tatort. Die Kriminalpolizei ist auf der Suche nach Zeugen. Wem ist in der genannten Tatzeit im Bereich der Ortstraße etwas aufgefallen, was in Zusammenhang mit der Tat stehen könnte. Bitte melden sie sich unter der Telefonnummer 05221-8880.

