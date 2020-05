Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Jugendliche randalieren im Parkhaus- Beleuchtungen beschädigt

Herford (ots)

(sls) In einem Parkhaus an der Bielefelder Straße in Herford randalierten am Donnerstagabend (7.5.) mehrere Jugendliche. Gegen 19.10 Uhr meldeten Zeugen eine Gruppe von 10-15 Jugendlichen im Parkhaus, von denen einige Personen mehrere Lampen aus der Verankerungen rissen und beschädigten. Anschließend verließen die Personen das Schulgelände. Einige der Personen konnten, aufgrund der Personenbeschreibungen im Nahbereich durch eingesetzte Polizeibeamte angetroffen und überprüft werden. Die Ermittlungen zur Tatbeteiligung und weiteren Delikten dauern an.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Herford

Pressestelle Herford

Telefon: 05221 888 1250

E-Mail: pressestelle.herford@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell