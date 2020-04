Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Verdacht der fahrlässigen Brandstiftung in Glashagen, Landkreis Vorpommern-Rügen

Grimmen (ots)

Am 17.04.2020 um 18:58 Uhr ging bei der Einsatzleitstelle des Polizeipräsidiums Neubrandenburg die Meldung über einen Garagenbrand in Glashagen ein. Bei Eintreffen der Beamten des Polizeireviers Grimmen, brannte die Garage in vollem Umfang. Zur Entstehung des Brandes ist gegenwärtig folgendes bekannt: Gegen 18.15 Uhr führte der 56-jährige deutsche Garagenbesitzer Schweißarbeiten in seiner Garage durch. Danach verließ er die Garage und hörte dann gegen 18.30 Uhr Knallgeräusche aus Richtung Garage. Er lief sofort dort hin und stellte fest, dass seine Garage brannte. Die Knallgeräusche kamen von explodierenden Sprayflaschen, welche sich in der Garage befanden. Der 56-Jährige versuchte mit einem Wasserschlauch das Feuer selbstständig zu löschen, was ihm aber nicht gelang. Gegen 18.55 Uhr informierte seine Ehefrau die Integrierte Rettungsleitstelle Vorpommern-Rügen. Die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehren Abtshagen und Elmenhorst kamen zum Einsatz und löschten den Brand. Die Garage wurde vollständig und der Dachstuhl eines anschließenden Stallgebäudes, welches ebenfalls dem Garagenbesitzer gehört, leicht beschädigt. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 15.000,-Euro geschätzt. Die Kriminalpolizei Stralsund ermittelt wegen des Verdachtes der fahrlässigen Brandstiftung. Personen wurden nicht verletzt. Im Auftrag Peter Wojciak, Polizeihauptkommissar, Polizeipräsidium Neubrandenburg, Einsatzleitstelle, Polizeiführer vom Dienst

