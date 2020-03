Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Alfeld (scharn) - Motorroller aufgefunden, Eigentümer gesucht

Hildesheim (ots)

Am 14.03.20 wurde in Alfeld, in der Gartenstraße, in einem Gebüsch ein schwarz-silberner Motorroller aufgefunden. Er trägt die Aufschrift Off limit 450 und war teilweise ausgeschlachtet. Da kein Kennzeichen angebracht war und andere Ermittlungen kein Ergebnis lieferten, wird der Eigentümer nun hier gebeten, sich mit der Polizei Alfeld unter 05181/9116-0 in Verbindung zu setzen.

