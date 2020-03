Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: ALFELD

DELLIGSEN (dei) Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort -Zeugenaufruf-

Hildesheim (ots)

Mittwoch, 18.03.2020, 14:10 Uhr bis Mittwoch, 18.03.2020, 14:25 Uhr, 31073 Delligsen, Carlstr. 2, dortiger Aldi Parkplatz. Eine 45-Jährige Alfelderin stellte ihren blauen Pkw Toyota Corolla auf dem Aldi Parplatz ab. Als sie zu ihrem Pkw zurückkam, stellte sie einen Schaden an dem Fahrzeugheck fest. Offensichtlich hatte ein anderer Fahrzeugführer ihren Pkw angefahren, beschädigt und sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle entfernt. Am hinteren Stoßfänger des Toyotas entstand eine Kratzspur in einer Höhe zwischen 40 - 60 cm auf einer Länge von 110 cm. Am Pkw entstand ein Schaden von ca. 500 ,- Euro. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei Delligsen unter der Telefonnummer 05187/3004615 zu melden.

