POL-HI: Liegefahrrad gestohlen Zeugenaufruf

Hildesheim (ots)

HILDESHEIM-(kri) Am Sonntag, 16.02.2020, entwendeten unbekannte Täter zwischen 09:00 Uhr und 12:00 Uhr ein Liegefahrrad, das in der Behrlastraße in Hildesheim abgestellt war.

Nach bisherigen Erkenntnissen stand das Fahrrad hinter einem Haus vor einer Garage und war dort mit einem Seilschloss gesichert. Die Täter öffneten gewaltsam das Schloss und flüchteten zusammen mit dem Fahrrad über den dortigen Privatweg in unbekannte Richtung.

Bei dem Fahrrad handelt es sich um ein Velomobil (Liegefahrrad) der Firma AERO. Es ist silbern mit einem Schildkrötenaufkleber.

Zeugen, die die Tat beobachtet oder das auffällige Fahrrad in den letzten Tagen/Wochen gesehen haben, mögen sich bitte bei der Polizei Hildesheim unter der Telefonnummer 05121-939-115 melden.

