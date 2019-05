Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein

BPOLI-WEIL: Mit gefälschten Dokumenten im Fernreisebus

Weil am Rhein (ots)

In der Nacht von Samstag auf Sonntag kontrollierten Beamte der Bundespolizei einen aus der Schweiz kommenden Fernbus am Übergang Weil am Rhein - Autobahn. Ein 36-Jähriger Passagier befand sich auf der Fahrt von Italien nach Deutschland und wies sich bei der Kontrolle mit einem italienischen Reisepass aus. Bei der eingehenden Überprüfung dieses Reisedokumentes wurde durch die Polizeibeamten festgestellt, dass es sich um eine Fälschung handelt. Im Anschluss wurde das mitgeführte Reisegepäck des syrischen Staatsangehörigen durchsucht. Hierbei wurde eine weitere gefälschte Identitätskarte aufgefunden. Die falschen Dokumente wurden sichergestellt und gegen den Mann wird ein Ermittlungsverfahren aufgrund Urkundenfälschung, Verschaffen von falschen amtlichen Ausweisen sowie unerlaubter Einreise und Aufenthalt eingeleitet.

