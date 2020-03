Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Zeugenaufruf nach illegaler Bauschuttentsorgung

Hildesheim (ots)

PK Bad Salzdetfurth; Bereich Bockenem/Upstedt Die Polizei in Bad Salzdetfurth hat, nach einem Hinweis aus der Bevölkerung, die Ermittlung in Sachen einer ungenehmigten Bauschuttentsorgung aufgenommen. Unmittelbar an einem Waldweg nordwestlich des "Steinbruchbetriebes Upstedt" wurde durch einen bislang Unbekannten eine größere Menge Bauschutt abgeladen. Hierbei handelt es sich vornehmlich um "Wandfleisen". Diese weisen ein sehr auffälliges Muster auf. Die Polizei bittet nun Zeugen, die Hinweise zu diesem "Fliesenmuster" bzw. auf deren vormaligen Besitzer geben können, sich bei dem Polizeikommissariat in Bad Salzdetfurth, unter der Telefonnummer 05063/901-0, zu melden (Lö).

