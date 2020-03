Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Nette- Kradfahrer durch Verkehrsunfall leicht verletzt

Hildesheim (ots)

Nette (rue). Am Montag, den 16.03.2020 befuhr ein 17-Jähriger mit seinem Motorrad die L 493 aus Nette in Richtung Henneckenrode. Gegen 15 Uhr kommt der Motorradfahrer in einer Kurve auf den Seitenstreifen ab und stößt gegen die Leitplanke. Der Motorradfahrer zog sich bei dem Unfall mehrere Prellungen zu und wurde leichtverletzt in ein Krankenhaus eingeliefert. Bei dem Unfall entstand an dem Motorrad sowie der Leitplanke ein Sachschaden von ca. 1500 Euro.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Hildesheim

Schützenwiese 24

31137 Hildesheim

Polizeikommissariat Bad Salzdetfurth



Telefon: 05063 / 901-0

http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_hildesheim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell