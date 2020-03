Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort in 31028 Gronau (Leine) - Zeugenaufruf

Hildesheim (ots)

(bue) Am 17.03.2020 stößt gegen 22:15 Uhr ein derzeit noch unbekannter Fahrzeugführer gegen die Grundstücksmauer eines Grundstückes der Straße "Im Alten Dorfe" in 31028 Gronau (Leine) und beschädigt diese erheblich. Der unbekannte Verursacher entfernt sich jedoch unerlaubt von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Die genaue Schadenshöhe steht noch nicht fest. Zeugen werden gebeten, dass sie sich unter der Telefonnummer 05068-93030 bei der Polizei in Elze melden.

