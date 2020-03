Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück - Zeugen nach Unfall gesucht

Osnabrück (ots)

Nach einem Unfall, der sich am Donnerstagabend im Bereich An der Bornau/Natruper Straße ereignet hat, suchen die Ermittler der Osnabrücker Polizei Zeugen. Die Fahrer eines weißen Kia und eines schwarzen VW befuhren gegen 18.30 Uhr die Straße An der Bornau in Richtung stadteinwärts. An der Fahrbahnverengung stießen der weiße SUV und der schwarze Bulli zusammen. Die beiden Beteiligten machten unterschiedliche Angaben zum genauen Unfallhergang. Wer das Geschehen beobachtet hat und Hinweise geben kann, meldet sich bitte bei der Polizei in Osnabrück, Telefon 0541/327-2215.

