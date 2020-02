Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: 17-Jähriger mit Schreckschusswaffe und Messer unterwegs

Gelsenkirchen (ots)

Polizeibeamte haben am Montag, 10. Februar 2020, einen 17 Jahre alten Gelsenkirchener in einer Straßenbahn in Beckhausen kontrolliert, nachdem sie Hinweise bekommen hatten, der junge Mann sei mit einer Schusswaffe unterwegs. Tatsächlich fanden die Beamten bei dem Minderjährigen eine geladene Schreckschusswaffe, mehrere Patronen und ein Messer. Der Mann gab an, den Revolver kurz zuvor durch einen Schuss in die Luft getestet zu haben und sie zum Zweck der Selbstverteidigung mitzuführen. Die Beamten stellten die Waffen sicher und brachten den 17-Jährigen nach Hause. Dort übergaben sie ihn seiner erziehungsberechtigten Mutter. Gegen den jungen Mann fertigten die Beamten eine Strafanzeige wegen Verstößen gegen das Waffengesetz.

Rückfragen bitte an:

Polizei Gelsenkirchen

Thomas Nowaczyk

Telefon: 0209 365 -2013

E-Mail: thomas01.nowaczyk@polizei.nrw.de

https://gelsenkirchen.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell