Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Polizei sucht Aluminiumdiebe in Ückendorf

Gelsenkirchen (ots)

Ein dreistes Duo hat am Sonntagnachmittag, 9. Februar 2020, an der Virchowstraße Aluminium von einer Baustelle der dortigen Gesamtschule entwendet. Gegen 14.35 Uhr beobachtete ein Zeuge, wie ein unbekannter Mann und eine Frau mithilfe eines Kinderwagens und eines Einkaufswagens mehrere Aluminiumstangen von der Baustelle wegnahmen und in den Wagen verstauten. Die Wagen waren so vollgepackt, dass das Duo auf der Flucht von der Virchowstraße in die Bochumer Straße Aluminiumteile verlor. Die Frau hatte einen dunklen Zopf und trug zum Tatzeitpunkt eine Kringel-Strumpfhose und einen roten Rock. Der Mann konnte nicht näher beschrieben werden. Die Polizei sucht Zeugen, die Angaben zu dem flüchtigen Duo machen können. Sachdienliche Hinweise bitte unter den Rufnummern 0209/365-8110 (KK 21) oder -8240 (Kriminalwache).

