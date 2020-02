Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Einbrecher festgenommen

Gelsenkirchen (ots)

Nach einem Einbruch in eine Werkstatt an der Wilhelminenstraße hat die Polizei Gelsenkirchen am frühen Sonntagmorgen, 10. Februar, zwei Männer im Alter von 20 und 30 Jahren festgenommen. Ein aufmerksamer Zeuge war gegen 1.45 Uhr auf den Einbrecher aufmerksam geworden, als sie sich an der Werkstatthalle zu schaffen machte. Die alarmierten Polizisten nahmen die Einbrecher am Tatort fest, stellten Einbruchswerkzeug sicher und brachten die Diebe ins Polizeigewahrsam. Gegen beide Männer lagen Haftbefehle wegen unterschiedlicher Delikte vor. Zudem hatte einer von ihnen bei der Festnahme Betäubungsmittel bei sich. Die Ermittlungen dauern an.

