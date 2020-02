Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Auto gerät beim Anlassen in Brand

Gelsenkirchen (ots)

Ein brennendes Auto hat am Freitagmorgen, 7. Februar 2020, einen Polizeieinsatz in Gelsenkirchen-Schalke ausgelöst. Vermutlich durch einen technischen Defekt hatte das Fahrzeug einer 55-jährigen Gelsenkirchenerin gegen 5.15 Uhr an der Straße Im Meldegang beim Anlassen Feuer gefangen. Dadurch wurden ein Garagentor sowie ein weiteres in der Nähe abgestelltes Auto ebenfalls beschädigt. Menschen wurden nicht verletzt, die Feuerwehr löschte die Brände.

