Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Gegen Gurtmuffel im Straßenverkehr

Gelsenkirchen (ots)

Gegen Gurtmuffel im Straßenverkehr richteten sich Kontrollen der Gelsenkirchener Polizei am Freitag, 7. Februar auf der Ückendorfer Straße und am Samstag, 8. Februar, auf der Willy-Brandt-Allee. Am Freitag, in der Zeit zwischen 8.30 Uhr und 11 Uhr, ahndeten die Beamtem auf der Ückendorfer Straße elf Gurtverstöße. Zweimal waren Kinder nicht gesichert. Darüber hinaus mussten Polizisten noch zehn weitere Ordnungswidrigkeiten verfolgen, unter anderem wegen Telefonieren am Steuer in sechs Fällen. Am Samstag, in der Zeit zwischen 7.30 Uhr und 12 Uhr, erwischten Polizisten auf der Willy-Brandt-Allee 75 Autofahrer ohne Sicherheitsgurt. Zudem hielten die Beamten neun weitere Autos an, in denen Kinder falsch oder gar nicht gesichert waren. Wegen anderer Ordnungswidrigkeiten gab es neun Anzeigen und vier Verwarngelder. Zudem wurden 25 Parkverstöße geahndet.

Rückfragen bitte an:

Polizei Gelsenkirchen

Christopher Grauwinkel

Telefon: +49 (0) 209 365-2010

E-Mail: Christopher.Grauwinkel@polizei.nrw.de

https://gelsenkirchen.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell