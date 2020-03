Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bad Laer - Werkzeugdiebe brachen Transporter auf

Bad Laer (ots)

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag schlugen Werkzeugdiebe in Bad Laer gleich an zwei Stellen zu. Der oder die unbekannten Täter brachen die Schiebetür eines VW Transporters in der Oststraße auf und entwendeten daraus Werkzeuge und Maschinen. Ebenfalls ein VW Transporter wurde in der Straße Am Kurpark aufgebrochen. Daraus entwendeten die Täter ebenfalls hochwertiges Werkzeug. Wer Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen geben kann, meldet sich bitte bei der Polizei in Georgsmarienhütte unter der Rufnummer 05401/879500. Sollten aktuelle Beobachtungen zu ähnlichen Taten gemacht werden, steht die Notrufnummer 110 zur Verfügung.

