Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Melle/Riemsloh - Erneuter Brand einer Stallung

Melle (ots)

Am Mittwochnachmittag, um kurz nach 14 Uhr, kam es in der Straße Waldbrink in Riemsloh erneut zum Brand einer Stallung. Ein Anwohner hatte eine Rauchentwicklung bemerkt und die Einsatzkräfte alarmiert. Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei rückten mit starken Kräften zum Brandort aus. Zum Zeitpunkt der Brandentstehung war das angrenzende Wohnhaus verwaist. Tiere waren in der Stallung keine untergebracht. Die Polizei Melle ermittelt wegen des Verdachts einer vorsätzlichen Brandstiftung. Zeugenhinweise werden jederzeit unter der Rufnummer 05422/920600 entgegengenommen.

