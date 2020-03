Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Fahrradfahrerin bei Unfall schwer verletzt

Osnabrück (ots)

Am Mittwochabend wurde eine Fahrradfahrerin beim Zusammenstoß mit einem Bus schwer verletzt. Der 30-jährige Fahrer eines Linienbusses befuhr die Wittekindstraße gegen 23:10 Uhr in Richtung stadtauswärts und beabsichtigte in Höhe der Buerschen Straße nach links in die Sandbachstraße (Busdepot) abzubiegen. Als die Ampel Grünlicht zeigte, bog er nach links ab. Dabei übersah er eine 26-jährige Osnabrückerin, die auf ihrem Fahrrad die Alte Poststraße in Richtung Innenstadt befuhr. Es kam zum Zusammenstoß und die Frau erlitt schwere Verletzungen, sie wurde in ein Krankenhaus gebracht. Am Fahrrad und dem Bus entstanden Sachschäden. Zum Unfallzeitpunkt regnete es stark.

