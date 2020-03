Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Hunteburg: Einbruch am Elzesteg

Hunteburg (ots)

Unbekannte brachen in der Nacht zu Mittwoch in eine Wohnung an der Straße Zum Elzesteg ein. Die Täter öffneten im Erdgeschoss vermutlich ein auf Kipp stehendes Fenster, kletterten in die dazugehörige Wohnung des Mehrfamilienhauses und suchten darin nach Wertgegenständen. Mit Bargeld und Schmuck machten sich die Einbrecher schließlich wieder aus dem Staub. Wem Verdächtige aufgefallen ist, meldet sich bitte bei der Bohmter Polizei unter 05471/9710.

