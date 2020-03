Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Neuenkirchen b. Bramsche - Unfall auf der L 70 - 35-Jährige schwer verletzt

Neuenkirchen b. Bramsche (ots)

Eine 35 Jahre alte Autofahrerin war am Montagmorgen auf der Mettinger Straße (L 70) in Richtung Neuenkirchen unterwegs. Als sie sich gegen 08 Uhr am Ende einer Rechtskurve befand, kam sie auf der regennassen Fahrbahn nach links von der Straße ab und prallte mit ihrem VW Golf gegen einen Baum. Die 35-Jährige erlitt schwere Verletzungen und wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. An ihrem Auto entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden.

