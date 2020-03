Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück - Einbruchsversuch in der Mittagszeit

Osnabrück (ots)

Gegen 13:20 Uhr nahm am Montagmittag der Bewohner eines Mehrfamilienhauses an der Frankenstraße verdächtige Geräusche im Haus wahr. Als der Mann im Treppenhaus nachschaute, traf er zwar keine Person an, dafür aber eine beschädigte Wohnungstür. Ein Unbekannter hatte offenbar versucht, gewaltsam in eine Wohnung einzubrechen. Es blieb beim Versuch. Wer zur genannten Zeit verdächtige Personen im Bereich der Frankenstraße wahrgenommen hat oder sonst Hinweise geben kann, meldet sich bitte unter der Rufnummer 0541/327-2115.

