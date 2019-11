Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (CW) - Altensteig- Versuchter Einbruch in Entsorgungsanlage

Altensteig (ots)

Beim Abtransport des Diebesguts wurde ein Einbrecher am Sonntagabend von Polizeibeamten des Polizeireviers Nagold gestört. Gegen 19:30 Uhr überstieg der Täter den Stacheldrahtzaun der Entsorgungsanalage in der Killbergstraße und stellte sich vier Fahrzeugbatterien zum Abtransport am Ausgang des Areals bereit. Zum Abtransport der Beute kam es jedoch nicht mehr, da der Täter durch die eintreffende Polizei gestört wurde. Er konnte unerkannt flüchten.

Simone Unger, Pressestelle

Polizeipräsidium Karlsruhe

Telefon: 0721 666-1111

E-Mail: karlsruhe.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell