POL-KA: (PF) Pforzheim- Wer hatte Grün?- Zeugen gesucht

Zwei Autofahrer sind sich am Montagmorgen nicht einig darüber geworden, welche Ampel an der Kreuzung Anshelmstraße / Hohenzollernstraße Grünlich gezeigt hat. Ein 21-jähriger BMW-Fahrer war auf der Anshelmstraße in Richtung Redtenbacher Straße auf der Linksabbiegerspur unterwegs und hatte die Absicht nach links auf die Hohenzollernstraße abzubiegen. Gleichzeitig befuhr ein 19-jähriger Golf-Lenker die Gegenrichtung und hatte die Absicht die Kreuzung geradeaus in Richtung Stadtmitte zu überqueren. Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge und jeder der Beteiligten will bei Grün gefahren sein. Der Sachschaden wird auf circa 6.000 Euro geschätzt. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, werden gebeten, sich beim Verkehrskommissariat Pforzheim, Telefon 07231 186-4100, zu melden.

