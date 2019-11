Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - 32 Sachbeschädigungen an Fahrzeugen am Wochenende - Polizei sucht Zeugen

Karlsruhe (ots)

In Bruchsal kam es am Sonntagabend zu insgesamt 32 Sachbeschädigungen an Fahrzeugen, zu denen die Polizei nach Zeugen sucht. In der Zeit zwischen 17:45 Uhr und 22:40 Uhr verkratzte ein bislang unbekannter Täter in der Fritz-Hirsch-Straße, Artäckerstraße sowie Leonard-Stahl-Straße insgesamt 32 Pkws. Die geparkten Fahrzeuge wurden alle auf der Beifahrerseite mit einem spitzen Gegenstand verkratz. Der angerichtete Sachschaden wird auf etwa 60.000 Euro geschätzt. Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeirevier Bruchsal unter der Telefonnummer 07251/7260 entgegen.

