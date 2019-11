Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (PF) Pforzheim - Einbruch ins Kosmetikstudio

Pforzheim (ots)

Unbekannt sind zwischen Donnerstag und Samstag in ein Kosmetikstudio in Pforzheim-Büchenbronn eingebrochen und haben dabei Bargeld in einem niedrigen, dreistelligen Bereich erbeutet.

Nach den bisherigen Erkenntnissen hebelten die Täter zwischen Donnerstagabend und Samstagvormittag zunächst gewaltsam die Eingangstür des in der Waagstraße gelegenen Kosmetikstudios auf. Nachdem sie hierdurch ins Innere des Studios gelangt waren, durchsuchten die Diebe die Räumlichkeiten nach Wertgegenständen und entwendeten das dabei aufgefundene Bargeld.

Wer verdächtige Wahrnehmungen gemacht hat wird gebeten, sich mit dem Polizeirevier Pforzheim-Süd unter 07231/186-3311 in Verbindung zu setzen.

