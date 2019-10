Polizei Essen

POL-E: Essen: Salat-Dieb flippt aus

Essen (ots)

45326 E-Altenessen-Süd: Ein Salat-Dieb flippte am Dienstagabend (29. Oktober) in einem Supermarkt im Essener Stadtteil Altenessen aus. Letztlich landete der Mann im Polizeigewahrsam. Gegen 19 Uhr ertappten Mitarbeiter des Geschäfts auf der Lierfeldstraße einen "Kunden", der sich an der Salat-Theke den Mund vollstopfte. Als die Angestellten den 28-Jährigen auf dessen schlechte Manier ansprachen, kam es zu einer Rangelei. Einen 22-Jährigen verletzte er hierbei leicht. Nur mit großer Mühe konnten die Mitarbeiter den Randalierer bis zum Ankommen der Polizei in Schach halten. Die Beamten brachten den gefesselten Essener im Streifenwagen zur Polizeiwache. Er beleidigte, trat um sich und versuchte einen Polizisten zu beißen. Bis er sich beruhigte und seinen Alkoholspiegel abbaute, verbrachte er seine Zeit in einer Zelle im Präsidium. Gegen den polizeilich bekannten Gewalttäter läuft jetzt aufs Neue ein Strafverfahren. / MUe.

Rückfragen bitte an:

Polizei Essen/ Mülheim an der Ruhr

Pressestelle

Telefon: 0201-829 1065 (außerhalb der Bürodienstzeit 0201-829 7230)

Fax: 0201-829 1069

E-Mail: pressestelle.essen@polizei.nrw.de





https://twitter.com/Polizei_NRW_E

http://www.facebook.com/PolizeiEssen

Original-Content von: Polizei Essen, übermittelt durch news aktuell