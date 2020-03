Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Wallenhorst: Unfall auf B68- grauer Skoda flüchtete

Wallenhorst (ots)

Am Dienstagmorgen kam es auf der B68 zu einer Unfallflucht durch den Fahrer oder die Fahrerin eines vermutlich grauen Skoda. Das Fahrzeug war gegen 09.35 Uhr in Richtung Osnabrück unterwegs, scherte dann hinter einem Lkw zum Überholen aus und touchierte dabei einen auf dem linken Fahrstreifen befindlichen Daimler Sprinter. Obwohl der Verursacher den Unfall bemerkt haben dürfte und zunächst seine Geschwindigkeit drosselte, setzte er dann doch seine Fahrt fort und hielt nicht an. Hinweise in der Sache nimmt die Polizeistation in Wallenhorst entgegen. Telefon: 05407-81790.

