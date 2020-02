Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Rheinberg - Autofahrer nach Unfall gesucht

Rheinberg (ots)

Am Donnerstag gegen 15.50 Uhr befuhr ein 15-jähriger Radfahrer aus Rheinberg den Radweg der Xantener Straße in Richtung Xanten. In Höhe der Weststraße stieß er mit dem dunklen Kombi eines Unbekannten zusammen, der nach rechts auf die Xantener Straße in Richtung Rheinberg abbog. Bei dem Zusammenstoß stürzte der 15-Jährige und erlitt leichte Verletzungen. Nach einem kurzen Gespräch mit dem Autofahrer setzte dieser seine Fahrt in Richtung Rheinberg fort.

Der Unbekannte soll graue Haare und ein dunkles Oberteil getragen haben.

Wir bitten nun den Autofahrer sowie weitere Zeugen, sich bei der der Polizei in Rheinberg, Tel.: 02843 / 92760, zu melden.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Wesel

Pressestelle

Telefon: 0281 / 107-1050

Fax: 0281 / 107-1055

E-Mail: pressestelle.wesel@polizei.nrw.de

https://wesel.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell