Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Tuttlingen-Nendingen) Versuchter Einbruch in einen Gewerbebetrieb (22.02.2020 - 24.02.2020)

Tuttlingen-Nendingen (ots)

Zeugen sucht die Polizei zu einem versuchten Einbruch in einen Gewerbebetrieb in der Industriestraße, der im Zeitraum von Samstagnachmittag bis zum Vormittag des heutigen Montags begangen wurde.

Unbekannte Täter versuchten in diesem Tatzeitraum gewaltsam an einem Fenster in das Betriebsgebäude der sich beim Feuerwehrmagazin befindlichen Firma einzudringen. An dem Fenster verursachten sie Sachschaden.

Personen, die der Polizei Hinweise auf Tatverdächtige oder möglicherweise benutzte Fahrzeuge geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Tuttlingen, Tel. 07461 941-0, zu melden.

