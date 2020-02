Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Spaichingen) Polizeiliche Bilanz des Fastnachtssonntags (23.02.2020)

Spaichingen (ots)

Keine positive Bilanz zog das Polizeirevier Spaichingen für den Zeitraum nach dem Fastnachtsumzug am Sonntag in der Innenstadt. Der gut besuchte Umzug in Spaichingen verlief friedlich und gab für die Polizei keinerlei Anlass für ein Einschreiten.

Gegensätzlich verlief das Narrentreiben jedoch nach dem Umzug im Bereich Marktplatz, Busbahnhof und Sallancher Straße. Die Beamten des Reviers Spaichingen und der unterstützenden Diensthundeführerstaffel Rottweil sahen sich mit bis an die 100 alkoholisierten und teilweise aggressiv auftretenden, meist jungen Männern konfrontiert.

Diese wurden nach dem Abschluss des Umzuges durch Provokationen, Streitigkeiten, Raufereien und tätlichen Auseinandersetzungen auffällig. Die Polizeibeamten und die Mitarbeiter des Kommunalen Ordnungsdienstes hatten alle Hände voll zu tun, Auseinandersetzungen zu schlichten und zu beenden. Als die Polizei schließlich das Abspielen von lauter Musik untersagte, lösten sich die Personengruppen nach und nach auf.

Manche Besucher der Straßenfastnacht waren derart betrunken, dass sie sich nicht mehr auf den Beinen halten konnten.

Die Polizei sprach am Sonntag bis gegen 23.00 Uhr mehrere Platzverweise aus. Teilweise mussten Personen auf der Dienststelle in Gewahrsam genommen werden.

Es kam zu Strafanzeigen wegen Körperverletzung, ein 16-Jähriger wird wegen eines Verstoßes gegen das Waffengesetz angezeigt, er hatte unerlaubt auf der Straßenfastnacht einen sogenannten "Elektroschocker" in der Tasche.

